ЗАО «ВТБ (Беларусь) расширило линейку потребительских кредитов запуском новой программы кредитования «Все только начинается», предусматривающей привлекательные условия для клиентов возрастной категории от 50 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить кредит можно на любые цели сроком до 5 лет, максимальная сумма – до 15 000 BYN.

При этом справка о доходах на сумму до 5000 BYN не требуется. Удобный порядок пользования кредитом предусматривает досрочное погашение без каких-либо ограничений.