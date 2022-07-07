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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СТАРШЕ 50 ЛЕТ
11:08 08.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь) расширило линейку потребительских кредитов запуском новой программы кредитования «Все только начинается», предусматривающей привлекательные условия для клиентов возрастной категории от 50 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить кредит можно на любые цели сроком до 5 лет, максимальная сумма – до 15 000 BYN.
При этом справка о доходах на сумму до 5000 BYN не требуется. Удобный порядок пользования кредитом предусматривает досрочное погашение без каких-либо ограничений.
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