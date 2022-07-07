ОАО «АСБ Беларусбанк» внес изменения в Сборник вознаграждений по операциям для физических лиц – нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются операций, осуществляемых при обращении клиентов в учреждения банка и применяются только в отношении денежных средств, поступивших с 8 июля 2022 года, и за исключением операций в российских рублях, операций по выдаче пенсии, заработной платы и приравненных к ней выплат.

Так, с 8 июля вознаграждение за выдачу наличных денежных средств (перевод в пользу других физических лиц) с текущих (расчетных) банковских счетов для физических лиц-нерезидентов, а также выдача физическим лицам - нерезидентам денежных средств без открытия счета составит:

в белорусских рублях - 15% от суммы;

в иностранной валюте - 15% от суммы валюты операции в эквиваленте бел. руб. по курсу, установленному Национальным банком на день совершения операции.

С 18 июля вознаграждение за выдачу наличных денежных средств (перевод в пользу других физических лиц) без использования карточки (ее реквизитов) с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц, доступ к которым может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки, к которым оформлены карточки в рамках банковского продукта «Карточка для нерезидентов» составит:

в белорусских рублях - 15% от суммы;

в иностранной валюте - 15% от суммы валюты операции в эквиваленте бел. руб. по курсу, установленному Национальным банком на день совершения операции.