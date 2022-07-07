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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЛАГОДНЫ» И СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
17:10 07.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» улучшило условия кредитования по программе «Лагодны» (на потребительские нужды).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 июля 2022 года увеличен срок кредитования с 3 до 5 лет и снижена процентная ставка по кредиту с 34,8% до 29,8% годовых (СР+17,8п.п.).
Кредит «Лагодны» оформляется в любом сервисном офисе банка без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 100 тыс. рублей.
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