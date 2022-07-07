ОАО «Банк БелВЭБ» улучшило условия кредитования по программе «Лагодны» (на потребительские нужды).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 июля 2022 года увеличен срок кредитования с 3 до 5 лет и снижена процентная ставка по кредиту с 34,8% до 29,8% годовых (СР+17,8п.п.).

Кредит «Лагодны» оформляется в любом сервисном офисе банка без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 100 тыс. рублей.