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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЗАО «ОПТИКУРС» УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ


13:40 07.07.2022

ЗАО «ОптиКурс» НКФО» утвердило перечень вознаграждений для юрлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, перечень вступит в силу 13 июля 2022 года.

В связи с изменением юридического статуса ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» на ЗАО «ОптиКурс» НКФО» отозвано специальное разрешение (лицензия) по привлечению денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты). Поэтому с 4 июля 2022 года по окончании банковского дня текущие (расчетные) банковские счета, открытые в банке физическим лицам в соответствии с договорами текущего (расчетного) банковского счета «Платежный», «Накопительный», «V.I.P.», были закрыты.

Остаток денежных средств можно получить в офисах и центрах банковских услуг ЗАО «ОптиКурс» НКФО» в соответствии с режимом работы специалистов НКФО, но не позднее следующего банковского дня после обращения в НКФО. Остаток денежных средств также может быть перечислен НКФО на указанный банковский счет в соответствии с платежной инструкцией.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 5 июля 2022 года исключено из реестра банков, принятых на учет в государственном учреждении «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».
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