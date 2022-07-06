БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ПОСТАВАХ ЗАКРЫВАЕТСЯ

10:35 07.07.2022 «Приорбанк» ОАО 8 августа 2022 года закрывает УРМ 202/6 в Поставах (пл. Ленина, 23/2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.