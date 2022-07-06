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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ПОСТАВАХ ЗАКРЫВАЕТСЯ
10:35 07.07.2022
«Приорбанк» ОАО 8 августа 2022 года закрывает УРМ 202/6 в Поставах (пл. Ленина, 23/2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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