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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА УСЛУГУ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
18:08 06.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь) с 12 июля 2022 года вводит плату за услугу «Передача сообщения по аккредитиву, не авизованному банком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за услугу будет взиматься по факту ее оказания.
Тарифы за иные услуги по документарным операциям остаются без изменений.
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