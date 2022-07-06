БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА УСЛУГУ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

18:08 06.07.2022 ЗАО «ВТБ (Беларусь) с 12 июля 2022 года вводит плату за услугу «Передача сообщения по аккредитиву, не авизованному банком». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за услугу будет взиматься по факту ее оказания. Тарифы за иные услуги по документарным операциям остаются без изменений.