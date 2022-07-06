БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

17:35 06.07.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 7 июля 2022 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в российских рублях сроком хранения 95 и 185 дней составляет 14,0% и 15,0% годовых соответственно.