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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:35 06.07.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 7 июля 2022 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в российских рублях сроком хранения 95 и 185 дней составляет 14,0% и 15,0% годовых соответственно.
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