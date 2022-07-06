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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАДЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
16:53 06.07.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разместить денежные средства в китайских юанях в срочный безотзывный банковский вклад (депозит) на срок от 92 до 1090 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки по вкладам варьируются до 3,5% годовых.
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