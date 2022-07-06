ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разместить денежные средства в китайских юанях в срочный безотзывный банковский вклад (депозит) на срок от 92 до 1090 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки по вкладам варьируются до 3,5% годовых.