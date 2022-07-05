ЗАО «БТА Банк» с 15 июля 2022 г. отменяет ранее введенную комиссию по банковским платежным карточкам VISA. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

В финучреждении напомнили, что с 12 мая была введена комиссия в размере 20% от суммы операции, если валюта платежа отличается от валюты счета, к которому выпущена карточка БТА Банка.

Данная комиссия не взимается по операциям, совершенным карточками БТА Банка в инфраструктуре банка (операции в мобильном банке и интернет-банке, операции с наличными в банкоматах и кассах банка).

«Введение данной комиссии было вынужденной мерой по причине появившихся повышенных курсовых разниц, образующихся после проведения расчетов в зарубежных платежных системах, в том числе, в международной платежной системе VISA», - пояснили в пресс-службе.