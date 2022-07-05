ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 15 ИЮЛЯ БТА БАНК ОТМЕНЯЕТ РАНЕЕ ВВЕДЕННУЮ КОМИССИЮ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ VISA


14:36 06.07.2022

ЗАО «БТА Банк» с 15 июля 2022 г. отменяет ранее введенную комиссию по банковским платежным карточкам VISA. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

В финучреждении напомнили, что с 12 мая была введена комиссия в размере 20% от суммы операции, если валюта платежа отличается от валюты счета, к которому выпущена карточка БТА Банка.

Данная комиссия не взимается по операциям, совершенным карточками БТА Банка в инфраструктуре банка (операции в мобильном банке и интернет-банке, операции с наличными в банкоматах и кассах банка).

«Введение данной комиссии было вынужденной мерой по причине появившихся повышенных курсовых разниц, образующихся после проведения расчетов в зарубежных платежных системах, в том числе, в международной платежной системе VISA», - пояснили в пресс-службе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
валюта курс
EUR 2.7439
USD 2.6654
RUB 4.6633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8450
USD 2.7030 2.7200
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 67.0000 78.0000
USD/RUB 65.0000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте