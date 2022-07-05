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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 15 ИЮЛЯ БТА БАНК ОТМЕНЯЕТ РАНЕЕ ВВЕДЕННУЮ КОМИССИЮ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ VISA
14:36 06.07.2022
ЗАО «БТА Банк» с 15 июля 2022 г. отменяет ранее введенную комиссию по банковским платежным карточкам VISA. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
В финучреждении напомнили, что с 12 мая была введена комиссия в размере 20% от суммы операции, если валюта платежа отличается от валюты счета, к которому выпущена карточка БТА Банка.
Данная комиссия не взимается по операциям, совершенным карточками БТА Банка в инфраструктуре банка (операции в мобильном банке и интернет-банке, операции с наличными в банкоматах и кассах банка).
«Введение данной комиссии было вынужденной мерой по причине появившихся повышенных курсовых разниц, образующихся после проведения расчетов в зарубежных платежных системах, в том числе, в международной платежной системе VISA», - пояснили в пресс-службе.
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