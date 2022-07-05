БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АУКЦИОНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ

12:18 06.07.2022 Нацбанк Беларуси приостанавливает проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности. «Исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банков, в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке Национальный банк приостанавливает с 6 июля 2022 г. проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок до принятия отдельного решения», - говорится в сообщении регулятора.