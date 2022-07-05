|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АУКЦИОНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ
12:18 06.07.2022
Нацбанк Беларуси приостанавливает проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности.
«Исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банков, в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке Национальный банк приостанавливает с 6 июля 2022 г. проведение еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок до принятия отдельного решения», - говорится в сообщении регулятора.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
Курсы в банках
на 06.07.2022
Конвертация в банках
на 06.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте