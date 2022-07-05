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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ 11 АВГУСТА
11:20 06.07.2022
11 августа 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое пройдет очно, речь пойдет о досрочном прекращении полномочий действующих членов наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ» и избрании новых.
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