БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ 11 АВГУСТА

11:20 06.07.2022 11 августа 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое пройдет очно, речь пойдет о досрочном прекращении полномочий действующих членов наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ» и избрании новых.