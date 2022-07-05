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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОБНОВИЛ СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСОВ
09:59 06.07.2022
ОАО «Белагропромбанк» 5 июля 2022 года после окончания операционного дня обновило сертификат безопасности дистанционных сервисов на главной странице входа в подсистему «Интернет-Клиент».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для исключения сбойных ситуаций при входе в систему рекомендуется проверить наличие сертификата (согласно п. 2 Порядка по установке сертификата).
При возникновении вопросов банк рекомендует обращаться в службу технической поддержки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (тел. +375-17 389-07-70).
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