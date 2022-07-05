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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРИСТУПИЛ К ОТКРЫТИЮ БАЗОВЫХ СЧЕТОВ
17:53 05.07.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 5 июля 2022 года ОАО приступило к открытию базовых счетов.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предоставляется возможность открытия в банке текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях с базовыми условиями обслуживания, доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карточки внутренней платежной системы БЕЛКАРТ.
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