БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРИСТУПИЛ К ОТКРЫТИЮ БАЗОВЫХ СЧЕТОВ

17:53 05.07.2022 ОАО «Белгазпромбанк» с 5 июля 2022 года ОАО приступило к открытию базовых счетов. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физическим лицам предоставляется возможность открытия в банке текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях с базовыми условиями обслуживания, доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карточки внутренней платежной системы БЕЛКАРТ.