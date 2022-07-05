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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АБСОЛЮТБАНК ПРЕОБРАЗОВАН В НКФО «ОПТИКУРС»


16:39 05.07.2022

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» изменило юридический статус на небанковскую кредитно-финансовую организацию (НКФО).

«Постановлением правления Нацбанка № 240 от 30 июня 2022 года принято решение о государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в Устав закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК», в том числе связанных с изменением юридического статуса банка на небанковскую кредитно-финансовую организацию и со сменой его наименования на закрытое акционерное общество «ОптиКурс» НКФО» (ЗАО «ОптиКурс» НКФО»)», - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что одновременно в связи с изменением юридического статуса банка принято решение об отзыве у АБСОЛЮТБАНКа специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» ОАО «Банк Дабрабыт» определено банком-поверенным.

По состоянию на 5 июля 2022 г. в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» отсутствуют размещенные во вклады (депозиты) средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Постановление № 240 вступило в силу 5 июля 2022 г.
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