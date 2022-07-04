ЗАО «ВТБ (Беларусь), в соответствии с динамикой рыночных ставок по депозитам физических лиц банк снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются договоров, заключенных с 5 июля 2022 года.

Снижение размера процентных ставок в белорусских рублях по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в белорусских рублях составляет от 1,4% до 2,5%, в российских рублях – от 1,9% до 2,5% при размещении депозитов на сроки от 95 дней до 275 дней.