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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС ДОСТУПА SMS-СООБЩЕНИЙ НА НОМЕРА ОПЕРАТОРОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ БЕЛАРУСИ
11:33 05.07.2022
ОАО «Паритетбанк» предлагает клиентам сервис доставки SMS-сообщений на номера мобильных операторов-нерезидентов Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это может быть как 3DS-код для подтверждения оплаты в интернете, так и получение либо изменение ПИН-кода карты через мобильный банк iParitet.
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