БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС ДОСТУПА SMS-СООБЩЕНИЙ НА НОМЕРА ОПЕРАТОРОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ БЕЛАРУСИ

11:33 05.07.2022 ОАО «Паритетбанк» предлагает клиентам сервис доставки SMS-сообщений на номера мобильных операторов-нерезидентов Республики Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это может быть как 3DS-код для подтверждения оплаты в интернете, так и получение либо изменение ПИН-кода карты через мобильный банк iParitet.