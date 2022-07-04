БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

10:24 05.07.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 5 июля 2022 года изменило тарифы для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено подключение к пакету услуг «Движение». Кроме того, вводится комиссия за выдачу наличных денежных средств без зачисления на текущий счет физического лица-нерезидента Беларуси, открытый в банке, поступивших по банковскому переводу (кроме банковского перевода в российских рублях) в размере 15% от выданной суммы, минимум 10 рублей.