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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К СЕРВИСУ БЕЛАРУСБАНКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТ УЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
09:46 05.07.2022
К сервису ОАО «АСБ Беларусбанк» по выдаче наличных уже подключились более 1000 точек продаж по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эту услугу Беларусбанк предложил клиентам два года назад и за это время было проведено порядка 61 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму более 4,2 млн рублей.
Напомним, эта услуга с 1 января текущего года предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики, согласно постановлению Совета министров и Национального банка №924/16 от 06.07.2011.
Сервис удобен как для субъектов хозяйствования — владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом не только принимать платежи с помощью карт, но и выдавать по ним наличные, увеличить товарооборот за счет привлечения дополнительного количества покупателей, сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности. Вторые — снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка.
Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей).
Отмечается, что Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.
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