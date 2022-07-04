К сервису ОАО «АСБ Беларусбанк» по выдаче наличных уже подключились более 1000 точек продаж по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эту услугу Беларусбанк предложил клиентам два года назад и за это время было проведено порядка 61 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму более 4,2 млн рублей.

Напомним, эта услуга с 1 января текущего года предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики, согласно постановлению Совета министров и Национального банка №924/16 от 06.07.2011.

Сервис удобен как для субъектов хозяйствования — владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом не только принимать платежи с помощью карт, но и выдавать по ним наличные, увеличить товарооборот за счет привлечения дополнительного количества покупателей, сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности. Вторые — снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка.

Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей).

Отмечается, что Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.