Постановлением Национального банка № 232 от 27 июня 2022 г. внесены отдельные изменения в действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Предусмотренные постановлением № 232 изменения носят технический характер.

Так, для оперативного реагирования на изменения в потребностях субъектов хозяйствования всех форм собственности упрощен порядок изменения Национальным банком периодичности установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к отдельным иностранным валютам. При этом порядок опубликования на официальном сайте информации о ежедневно и ежемесячно устанавливаемых курсах остается прежним.

Уточнены подходы по определению перечня иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются по данным торгов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Расширен перечень источников информации о кросс-курсах иностранных валют к доллару США, используемых для установления официальных курсов белорусского рубля к данным иностранным валютам.