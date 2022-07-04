В ряду автокредитов Белгазпромбанка пополнение - «АвтоКредит 17,7».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это программа кредитования, которая позволяет приобретать новые автомобили на льготных условиях непосредственно в официальных дилерских центрах.

Условия программ автокредитования, как и прежде, понятные и удобные. Оформление происходит прямо в дилерском центре в течение 30 минут. Обеспечением является залог приобретаемого автомобиля.

Срок погашения до 10 лет позволит комфортно вносить ежемесячный платеж, а название кредиту дала льготная ставка в первый год использования – всего 17,7% годовых.