|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АВТОКРЕДИТА
17:45 04.07.2022
В ряду автокредитов Белгазпромбанка пополнение - «АвтоКредит 17,7».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это программа кредитования, которая позволяет приобретать новые автомобили на льготных условиях непосредственно в официальных дилерских центрах.
Условия программ автокредитования, как и прежде, понятные и удобные. Оформление происходит прямо в дилерском центре в течение 30 минут. Обеспечением является залог приобретаемого автомобиля.
Срок погашения до 10 лет позволит комфортно вносить ежемесячный платеж, а название кредиту дала льготная ставка в первый год использования – всего 17,7% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2022
Курсы в банках
на 04.07.2022
Конвертация в банках
на 04.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте