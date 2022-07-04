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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «НА100ЯЩАЯ ПОДДЕРЖКА» ДЛЯ БИЗНЕСА
16:35 04.07.2022
Беларусбанк предлагает новый пакет услуг «На100ящая поддержка» для индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций категории малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, неограниченное количество электронных переводов, зачисление на счета физических лиц за 1 рубль, пониженные тарифы за эквайринг – только часть его возможностей.
Оценить преимущества нового пакета услуг могут клиенты, впервые открывающие счета в банке, или действующие клиенты, которые не обслуживаются в рамках пакетов услуг или абонентская плата по ним ниже, чем в новом пакете.
Пакет услуг «На100ящая поддержка» отличается от действующих, включает самые популярные услуги, которыми активно пользуются клиенты банка, и является хорошей возможностью перейти на пакетное обслуживание Беларусбанка.
В пакет услуг «На100ящая поддержка» включено:
неограниченное количество электронных переводов в белорусских рублях (за исключением срочных);
зачисление и выплата (с использованием карточек) денежных средств на счет физического лица, открытого в банке, с взиманием вознаграждения 1,00 рубль за каждое перечисление;
прием наличных в белорусских рублях в неограниченном объеме с зачислением денежных средств на счет, подключенный к пакету услуг, без взимания вознаграждения;
бесплатное открытие одного текущего счета в иностранной валюте;
бесплатное обслуживание международных карточек Mastercard Business, Visa Business, Белкарт-Корпоративная (по выбору);
бесплатное зачисление средств на корпоративные карты;
пониженные тарифы за эквайринг:
по операциям с карточками Беларусбанка (за исключением Интернет-эквайринга и мобильного эквайринга) – 0,8% от суммы;
с использованием QR-кода (по операциям с карточками Беларусбанка) – 0,4% от суммы;
мобильный эквайринг – 2,0% от суммы;
регистрация операций с платежными карточками на одном терминальном устройстве.
Абонплата по пакету услуг «На100ящая поддержка» составляет 55 рублей в месяц.
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