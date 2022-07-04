Беларусбанк предлагает новый пакет услуг «На100ящая поддержка» для индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций категории малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, неограниченное количество электронных переводов, зачисление на счета физических лиц за 1 рубль, пониженные тарифы за эквайринг – только часть его возможностей.

Оценить преимущества нового пакета услуг могут клиенты, впервые открывающие счета в банке, или действующие клиенты, которые не обслуживаются в рамках пакетов услуг или абонентская плата по ним ниже, чем в новом пакете.

Пакет услуг «На100ящая поддержка» отличается от действующих, включает самые популярные услуги, которыми активно пользуются клиенты банка, и является хорошей возможностью перейти на пакетное обслуживание Беларусбанка.

В пакет услуг «На100ящая поддержка» включено:

неограниченное количество электронных переводов в белорусских рублях (за исключением срочных);

зачисление и выплата (с использованием карточек) денежных средств на счет физического лица, открытого в банке, с взиманием вознаграждения 1,00 рубль за каждое перечисление;

прием наличных в белорусских рублях в неограниченном объеме с зачислением денежных средств на счет, подключенный к пакету услуг, без взимания вознаграждения;

бесплатное открытие одного текущего счета в иностранной валюте;

бесплатное обслуживание международных карточек Mastercard Business, Visa Business, Белкарт-Корпоративная (по выбору);

бесплатное зачисление средств на корпоративные карты;

пониженные тарифы за эквайринг:

по операциям с карточками Беларусбанка (за исключением Интернет-эквайринга и мобильного эквайринга) – 0,8% от суммы;

с использованием QR-кода (по операциям с карточками Беларусбанка) – 0,4% от суммы;

мобильный эквайринг – 2,0% от суммы;

регистрация операций с платежными карточками на одном терминальном устройстве.

Абонплата по пакету услуг «На100ящая поддержка» составляет 55 рублей в месяц.