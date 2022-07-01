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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ ТЕХНОБАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 12 ИЮЛЯ
11:56 04.07.2022
С 12 июля 2022 года вступят в силу измененные ОАО «Технобанк» тарифы на услуги за зачисление денежных средств для переводов, поступающих из-за границы по платежным карточкам в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зачисление денежных средств (кроме платежей в рамках зарплатного обслуживания и возвратов денежных средств по ранее совершенным операциям с банковскими платежными карточками), поступивших из других банков, на счет физического лица с оформлением карточки в иностранной валюте (кроме депозитных и доходных карточек, ДостатОК) составит 2,5% от суммы (минимум 5 долларов США/Евро).
Обработка расчетных документов (кроме возвратов денежных средств по ранее совершенным операциям с банковскими платежными карточками) по вкладу с оформлением доходных, депозитных карточек и Талака Ладная, ДостатОК в иностранной валюте - 2,5% от суммы (минимум 5 долларов США/Евро);
Зачисление денежных средств (кроме платежей в рамках зарплатного обслуживания и возвратов денежных средств по ранее совершенным операциям с банковскими платежными карточками), поступивших из-за рубежа на счет физического лица- нерезидента с оформлением карточки - 15% от суммы зачисления (минимум 5 долларов США/Евро).
Плата взимается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату зачисления.
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