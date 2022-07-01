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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИМАЕТ НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
09:45 04.07.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» снимает некоторые ограничения по платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, совершать валютно-обменные операции с использованием услуги «Суперкурс» становится удобнее и гораздо выгоднее. Так, с 4 июля 2022 года ОАО «Банк БелВЭБ» изменило лимит совершения операции перевода денежных средств «Счет-Счет» и между картами банка в мобильном приложении UP со счета в белорусских рублях на счет в иностранной валюте до 100 000 USD в эквиваленте.
Подробнее об услуге «Суперкурс» можно прочитать на сайте банка.
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