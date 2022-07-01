|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
18:06 01.07.2022
В ЗАО «Цептер Банк» с 1 июля 2022 года вступают в силу изменения в Тарифы на отдельные услуги по обслуживанию клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: по пакету «Импортер» - абонентская плата 250 рублей в месяц; по пакету для нерезидентов РБ «Европейский» также внесен ряд изменений в условия обслуживания в белорусских рублях и иностранной валюте.
Переводы денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за пределы банка на основании платежного поручения клиента в иностранной валюте 0,15% от суммы (мин 35 USD /60 EUR).
Для бизнес-клиентов зачисление денежных средств в EUR и USD, поступивших через корреспондентский счет в RZB - 3 евро по зачислениям в евро/ 3 доллара по зачислениям в долларах США.
Переводы физических лиц в иностранной валюте за пределы банка в долларах США - 40 долларов и 0,3% от суммы перевода (max 120 USD), в евро - 55 евро и 0,2% от суммы перевода (max 90 EUR).
По банковским платежным карточкам следующее начисление процентов (по итогам месяца):
0,01% годовых на остаток по текущим (расчетным) счетам, по срочным отзывным вкладам физических лиц с оформлением карточки после окончания срока действия договора, по страховому депозиту (за исключением Депозитных карточек, Доходных карточек, ТАЛАКА Ладная, карточек Космос, карточек Green, Visa Platinum,Visa Gold, Mastercard зарплатная);
2% годовых по текущим счетам с оформлением карточки Космос в белорусских рублях, Mastercard зарплатная;
0,01% годовых неурегулированный остаток задолженности по счету (технический овердрафт).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2022
Курсы в банках
на 01.07.2022
Конвертация в банках
на 01.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте