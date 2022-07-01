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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ


18:06 01.07.2022

В ЗАО «Цептер Банк» с 1 июля 2022 года вступают в силу изменения в Тарифы на отдельные услуги по обслуживанию клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: по пакету «Импортер» - абонентская плата 250 рублей в месяц; по пакету для нерезидентов РБ «Европейский» также внесен ряд изменений в условия обслуживания в белорусских рублях и иностранной валюте.

Переводы денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за пределы банка на основании платежного поручения клиента в иностранной валюте 0,15% от суммы (мин 35 USD /60 EUR).

Для бизнес-клиентов зачисление денежных средств в EUR и USD, поступивших через корреспондентский счет в RZB - 3 евро по зачислениям в евро/ 3 доллара по зачислениям в долларах США.

Переводы физических лиц в иностранной валюте за пределы банка в долларах США - 40 долларов и 0,3% от суммы перевода (max 120 USD), в евро - 55 евро и 0,2% от суммы перевода (max 90 EUR).

По банковским платежным карточкам следующее начисление процентов (по итогам месяца):

0,01% годовых на остаток по текущим (расчетным) счетам, по срочным отзывным вкладам физических лиц с оформлением карточки после окончания срока действия договора, по страховому депозиту (за исключением Депозитных карточек, Доходных карточек, ТАЛАКА Ладная, карточек Космос, карточек Green, Visa Platinum,Visa Gold, Mastercard зарплатная);

2% годовых по текущим счетам с оформлением карточки Космос в белорусских рублях, Mastercard зарплатная;

0,01% годовых неурегулированный остаток задолженности по счету (технический овердрафт).
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