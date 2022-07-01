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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ КАРТ И ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
17:32 01.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» увеличивает срок действия новых карт и изменяет условия в программе лояльности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все дебетовые и корпоративные карты с 1 июля будут выпускаться не на 3, а на 5 лет. Срок действия уже выпущенных карт остается прежним.
Кроме того, с 4 июля начнут действовать изменения в программе лояльности.
Так, кроме карт Пакетов решений, в программе лояльности участвуют и дополнительные карты Smart Family. При этом накопленные бонусы сгорают, если Пакет решений закрывается. Клиент может отключиться от программы лояльности.
Помимо этого, убраны ограничение на карты Белкарт иных банков: с их помощью также можно пополнить счет в InSync и получить за это бонусы.
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