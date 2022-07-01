ЗАО «Альфа-Банк» увеличивает срок действия новых карт и изменяет условия в программе лояльности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все дебетовые и корпоративные карты с 1 июля будут выпускаться не на 3, а на 5 лет. Срок действия уже выпущенных карт остается прежним.

Кроме того, с 4 июля начнут действовать изменения в программе лояльности.

Так, кроме карт Пакетов решений, в программе лояльности участвуют и дополнительные карты Smart Family. При этом накопленные бонусы сгорают, если Пакет решений закрывается. Клиент может отключиться от программы лояльности.

Помимо этого, убраны ограничение на карты Белкарт иных банков: с их помощью также можно пополнить счет в InSync и получить за это бонусы.