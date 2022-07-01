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РРБ-БАНК ВНЕДРИЛ МОДУЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С КРИПОВАЛЮТОЙ

16:55 01.07.2022 ЗАО «РРБ-Банк» внедрило для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мобильном приложении RRB.PRO и интернет-банке (https://ib.rrb.by) модуль для работы с криптовалютой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для подключения необходимо иметь счет в Банке РРБ и немного времени на регистрацию на криптовалютной платформе BYNEX.