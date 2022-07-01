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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «ЛЕГКИЕ ПОКУПКИ»
16:20 01.07.2022
С 2 июля 2022 года по кредитным продуктам «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» возможно предоставление кредита на приобретение товаров вне зависимости от места их производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», теперь в рамках указанных продуктов будет кредитоваться приобретение любых товаров (работ, услуг).
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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