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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «ЛЕГКИЕ ПОКУПКИ»


16:20 01.07.2022

С 2 июля 2022 года по кредитным продуктам «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» возможно предоставление кредита на приобретение товаров вне зависимости от места их производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», теперь в рамках указанных продуктов будет кредитоваться приобретение любых товаров (работ, услуг).

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов «Легкие покупки» и «Онлайн Легкие покупки» можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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