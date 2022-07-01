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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:05 01.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь) с 7 июля 2022 года расширяет линейку платежных карточек в белорусских рублях для частных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь оформить карточку мгновенного выпуска «Форсаж 2.0» могут нерезиденты Республики Беларусь.
Зачисление денежных средств на карточки «Форсаж 2.0» с использованием карточек других банков-нерезидентов осуществляется без взимания платы.
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