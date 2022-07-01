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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ "КРИТЕРИИ БЕСПЛАТНОСТИ" В ПАКЕТЕ РЕШЕНИЙ A-PRIVATE
13:56 01.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» изменило "критерии бесплатности" в Пакете решений A-Private.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 июля 2022 года в Пакете решений A-Private снижено требование к критерию бесплатности "Среднедневной остаток на текущих (расчетных) счетах и вкладах клиента (в эквиваленте по курсу НБ РБ)" со 100 000 BYN до 60 000 BYN.
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