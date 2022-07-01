Возобновлляется выдача кредита «Овердрафт на карту» для работников компаний и организаций, находящихся на зарплатном обслуживании в ЗАО «Цептер Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит выдается в белорусских рублях сроком до 12 месяцев. Процентная ставка - 29% годовых.

Лимит овердрафта: минимальный – 500 белорусских рублей, максимальный – 3000 белорусских рублей.

При этом обязательными условиями являются:

минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя не менее 700 белорусских рублей;

зачисление зарплаты заявителя и иных приравненных к ней платежей на текущий счет с использованием банковской платежной карты, открытый в ЗАО «Цептер Банк», в течение не менее 1 календарного месяца, предшествующего месяцу обращения за овердрафтным кредитом;

при переходе кредитополучателя в статус «пенсионер» - заключение дополнительного соглашения о снижении лимита овердрафта.

Ранее «Цептер Банк» обновил свою линейку зарплатных проектов для организаций, расширил преимущества для организаций и сотрудников. На сегодня юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к открытию доступно три зарплатных проекта с различными условиями и тарифами.