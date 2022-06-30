БНБ-Банк предлагает бесплатную цифровую карточку «Белкарт-Мир».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, благодаря бесплатной цифровой карточке «Белкарт-Мир» можно легко совершать интернет-платежи в России.

Эта карточка будет полезна тем, кому необходимо оплатить товары или услуги из России, находясь при этом в Беларуси, например, купить что-либо в интернет-магазине, рассчитаться за услуги с российским контрагентом, купить инфопродукты или иные товары у любимых блогеров. Словом, беспрепятственно дистанционно отправить платеж для компании, которая обслуживается в российском банке.

Пользоваться цифровой карточкой «Белкарт-Мир» можно и для онлайн-платежей внутри Беларуси, например, заказывать доставку еды, оплачивать в системе ЕРИП или покупать товары в интернет-магазинах. Важно, чтобы поставщик товара или услуги обслуживался в белорусском банке. В случаях же, когда компания, оказывающая услуги в Беларуси, проводит платежи через иностранный банк (например, некоторые службы такси), оплата, к сожалению, не состоится.

Карточка «Белкарт-Мир» также работает в тех странах, которые поддерживают платежную систему «Мир». Это значит, что совершать покупки онлайн можно и в магазинах Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Цифровую карточку «Белкарт-Мир» можно совершенно бесплатно оформить в мобильном приложении БНБ-Банка imbanking и начать сразу же ею пользоваться. Обслуживание такой карточки также бесплатное.

Карточка выпускается в BYN. Пополнить ее можно через ЕРИП или через перевод с любой другой своей карточки БНБ-Банка.