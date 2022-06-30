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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА БАНК НЕ БУДЕТ БРАТЬ КОМИССИЮ ПО ДУ ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА


10:48 01.07.2022

ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в перечень вознаграждений по доверительному управлению денежными средствами с 1 июля 2022.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк продлевает отмену базового вознаграждения на два месяца (июль и август) для трастовых сделок всех форм доверительного управления в USD и EUR.

Между тем с 1 июля 2022 возобновляется взимание базового вознаграждения для трастовых сделок в российских рублях.
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