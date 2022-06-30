БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КАРТОЧЕК

09:44 01.07.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» изменило ограничения на снятие наличных с использованием международных карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 июля 2022 года изменяются введенные ранее (13 марта 2022) ограничения на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек (и/или ее реквизитов) Visa, Mastercard, Maestro за пределами Беларуси, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, с 400 белорусских рублей в эквиваленте в течение 24 часов на 7000 белорусских рублей в эквиваленте в течение 7 календарных дней.