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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ОТКАЗАЛСЯ ОТ БУМАГИ И НАПРАВИЛ 4,6 МЛН РУБЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ


17:42 30.06.2022

Сбер Банк (Беларусь) опубликовал ESG-отчет, впервые сделав его частью своего ежегодного отчета.

Согласно отчету, за 2021 год банк сократил на 22% потребление бумаги в офисах по всей стране. Также было оптимизировано потребление тепловой и электроэнергии.

Сокращению расхода бумаги способствовали внедрение электронного документооборота и развитие дистанционного обслуживания - обмен служебной информацией внутри банка происходит в цифровом виде, а сотрудники «безбумажных офисов» предлагают клиентам подписать документы на планшете. Постепенный отказ от бумаги позволяет уберечь больше деревьев от вырубки.

Кроме того, за год Сбер (Беларусь) сократил потребление электроэнергии на 5%, а тепловой – на 11%. Объем образуемых отходов также уменьшился на 18%, при этом около 30% созданного мусора прошли раздельный сбор и были переданы на переработку.

«Следуя принципам устойчивого развития и ответственного потребления, банк в 2021 году продолжил системную ESG-трансформацию собственных процессов, которая подразумевает ведение бизнеса с учетом международных стандартов в области корпоративной ответственности, воздействия на общество и экологии, с целью постепенного снижения собственного влияния на окружающую среду, – отметил Председатель Правления Сбер Банка Игорь Меркулов. – В будущем мы продолжим инвестировать в «зеленую» повестку, чтобы бренд Сбера ассоциировался не только с технологиями и инновациями, но и с «устойчивым» развитием и проектами, направленными на зеленый рост».

Банк стремится расширить число сторонников ESG-принципов. Так, «Зеленый марафон» собрал летом 2021 года около 1000 бегунов в центре Минска, а в открытый в рамках мероприятия пункт по сбору пластика белорусы сдали более 5000 старых банковских карточек. По окончанию забега по инициативе Сбера в Минске было высажено 180 новых растений. Сбер также реализовал несколько образовательных проектов. Например, более 3000 человек приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, а программа «Учитель для Беларуси», направленная на сокращение разрыва в качестве обучения в городе и сельской местности, привлекла талантливых наставников в региональные школы.

Всего же Сбер (Беларусь) направил в 2021 году на благотворительные и социальные проекты почти 4,6 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Сбер был одним из первых брендов в Беларуси, перешедших на принципы ответственного потребления. В 2021 году была принята Политика ESG. Она зафиксировала, что банк в своей деятельности заботится о природе, сотрудниках и прозрачности бизнеса. За успехи в этой области Сбер стал обладателем приза конкурса «Бренд года-2022» – золотой медали в социальной номинации «ESG-стратегия».
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