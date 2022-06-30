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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ ПО РКО ФИЗЛИЦ
16:16 30.06.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) внесло изменения в сборник плат (вознаграждений) по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, которые вступят в силу 7 июля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разграничиваются по отдельным продуктам (услугам), по типам контрагентов размеры комиссий для физических лиц - резидентов и физических лиц – нерезидентов.
Кроме того, изменяются размеры комиссий за зачисление денежных средств в иностранных валютах и белорусских рублях на текущие счета физических лиц, открытые в банке, поступившие со счетов, открытых в банках-резидентах и банках-нерезидентах.
Помимо этого, изменяются размеры комиссий за выдачу наличных денежных средств, поступивших в банк для осуществления выплат наличными денежными средствами без открытия текущего (расчетного) счета.
Соответствующие изменения внесены в разделы 8.1. и 8.2. сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые Банком ВТБ (Беларусь).
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