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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮЛЯ БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИТ РАЗМЕР СТАВКИ ПО СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
13:17 30.06.2022
Банк БелВЭБ с 1 июля 2022 года изменяет размер процентной ставки, начисляемой на фактический ежедневный остаток денежных средств по текущим (расчетным) банковским счетам корпоративных клиентов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, он будет составлять 0,0000001% от любой суммы остатка.
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