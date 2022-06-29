БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 ИЮЛЯ БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИТ РАЗМЕР СТАВКИ ПО СЧЕТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

13:17 30.06.2022 Банк БелВЭБ с 1 июля 2022 года изменяет размер процентной ставки, начисляемой на фактический ежедневный остаток денежных средств по текущим (расчетным) банковским счетам корпоративных клиентов в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, он будет составлять 0,0000001% от любой суммы остатка.