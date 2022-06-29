ОАО «Белгазпромбанк» возобновило выпуск карточек UnionPay Сlassic.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карточки в последнее время доказали свою востребованность для совершения расчетов в Российской Федерации и в более чем 170 странах мира.

Карту UnionPay Сlassic можно оформить уже сейчас онлайн в приложении BGPB mobile или интернет-банке – карточка придет по почте на любой удобный для клиента адрес.

В настоящее время Белгазпромбанк выпускает карточки классического варианта – UnionPay Classic (карточка уровня Mastercard Standard / Visa Classic), а также премиального сегмента UnionPay Platinum. Кроме того, теперь выпускаются и корпоративные карточки UnionPay Business.