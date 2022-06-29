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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК КАРТОЧЕК UNIONPAY СLASSIC
11:48 30.06.2022
ОАО «Белгазпромбанк» возобновило выпуск карточек UnionPay Сlassic.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карточки в последнее время доказали свою востребованность для совершения расчетов в Российской Федерации и в более чем 170 странах мира.
Карту UnionPay Сlassic можно оформить уже сейчас онлайн в приложении BGPB mobile или интернет-банке – карточка придет по почте на любой удобный для клиента адрес.
В настоящее время Белгазпромбанк выпускает карточки классического варианта – UnionPay Classic (карточка уровня Mastercard Standard / Visa Classic), а также премиального сегмента UnionPay Platinum. Кроме того, теперь выпускаются и корпоративные карточки UnionPay Business.
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