БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧЕК В РУП «БЕЛПОЧТА»

10:43 30.06.2022 ЗАО «МТБанк» ввело лимиты на пополнение своих карточек через терминалы банка, установленные в РУП «Белпочта». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 28 июня 2022 года лимит пополнения установлен в размере 5000 белорусских рублей для одной банковской платежной карточки в течение одного календарного месяца.