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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧЕК В РУП «БЕЛПОЧТА»
10:43 30.06.2022
ЗАО «МТБанк» ввело лимиты на пополнение своих карточек через терминалы банка, установленные в РУП «Белпочта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 28 июня 2022 года лимит пополнения установлен в размере 5000 белорусских рублей для одной банковской платежной карточки в течение одного календарного месяца.
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