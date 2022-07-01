ОАО «Белагропромбанк» автоматически продлило сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, перевыпускать такие карточки не требуется и можно пользоваться своей карточкой даже после срока, указанного на ней.

При этом услуга SMS-оповещения, предоставляемая по карточкам с продленным сроком действия, также будет автоматически продлена.