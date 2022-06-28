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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
17:20 29.06.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в соответствии с динамикой рыночных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются договоров, заключенных с 28 июня 2022 года.
Снижение размера процентных ставок в белорусских рублях по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в белорусских рублях составляет от 1,0% до 2,8%, в российских рублях – от 0,9% до 1,30% при размещении депозитов на сроки от 95 дней до 275 дней.
Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» можно, оформив депозит в Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В белорусских рублях ставка составит 16,50% годовых на срок от 395 дней до 3 лет, в российских рублях – 14,80% годовых при размещении на срок 275 дней.
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