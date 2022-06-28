ЗАО «МТБанк» с 1 июля 2022 года закрывает приложение «Халва» для скачивания новыми пользователями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты, установившие приложение ранее, могут пользоваться им до 1 октября 2022 года.

Ключевая функциональность продукта уже перенесена в новый мобильный банк MOBY. История покупок, график платежей, погашение очередного платежа в 2 клика – все это делается в одном удобном и надежном приложении.

Актуальный список партнеров, условия рассрочки, а также акции и специальные предложения можно найти на halva.by.