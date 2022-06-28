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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ЗАКРЫВАЕТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ «ХАЛВА»
11:21 29.06.2022
ЗАО «МТБанк» с 1 июля 2022 года закрывает приложение «Халва» для скачивания новыми пользователями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты, установившие приложение ранее, могут пользоваться им до 1 октября 2022 года.
Ключевая функциональность продукта уже перенесена в новый мобильный банк MOBY. История покупок, график платежей, погашение очередного платежа в 2 клика – все это делается в одном удобном и надежном приложении.
Актуальный список партнеров, условия рассрочки, а также акции и специальные предложения можно найти на halva.by.
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