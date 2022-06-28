БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ

10:07 29.06.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 июня 2022 года изменяет правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ». С актуальной редакцией правил можно ознакомиться здесь.