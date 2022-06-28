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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
10:07 29.06.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 июня 2022 года изменяет правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменения в правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ».
С актуальной редакцией правил можно ознакомиться здесь.
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