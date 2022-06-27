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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ СРОЧНОГО ВКЛАДА В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
12:33 28.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 28 июня 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов в зависимости от срока размещения денежных средств составит: белорусские рубли - 21,0% годовых; доллары США и евро - 7,0% годовых; российские рубли- 16,0% годовых.
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