БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ СРОЧНОГО ВКЛАДА В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

12:33 28.06.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 28 июня 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов в зависимости от срока размещения денежных средств составит: белорусские рубли - 21,0% годовых; доллары США и евро - 7,0% годовых; российские рубли- 16,0% годовых.