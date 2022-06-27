ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает для корпоративных клиентов акцию «Бизнес в плюсе» еще на 6 месяцев — по 31 декабря 2022 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для того чтобы получить скидку, клиентам нужно открыть в банке счет и подключить один из пакетов услуг линейки «Торговый», а также заключить договор эквайринга с выдачей наличных.

Скидка на абонентную плату будет действовать в месяц подключения и в последующие полгода.