ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) внесло изменения в Сборник вознаграждений, которые вступают в силу с 27 июня 2022 года.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменениия в главу 4 раздел 4.1. «Открытие, закрытие и обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Начиная с 27 июня, открытие счетов в российских рублях осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения.

Изменения внесены в раздел 4.5. «Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте» в подпункт 4.5.1 – за переводы в иностранной валюте в пределах Беларуси комиссия не взимается.