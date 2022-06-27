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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
17:34 27.06.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) внесло изменения в Сборник вознаграждений, которые вступают в силу с 27 июня 2022 года.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены изменениия в главу 4 раздел 4.1. «Открытие, закрытие и обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Начиная с 27 июня, открытие счетов в российских рублях осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения.
Изменения внесены в раздел 4.5. «Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте» в подпункт 4.5.1 – за переводы в иностранной валюте в пределах Беларуси комиссия не взимается.
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