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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ПЕРЕВОДОВ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ОТ VISA
16:29 27.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» начало поддерживать сервис переводов по номеру мобильного телефона от Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для получения перевода в Мобильном интернет-банкинге можно привязать свой номер телефона к карточке платежной системы Visa, Mastercard или БЕЛКАРТ, на которую клиент хочет получать денежные средства, и больше не передавать номер карточки третьим лицам.
В настоящий момент перевод с карточки на карточку Белагропромбанка в рамках сервиса переводов по номеру мобильного телефона от Visa возможен только на карточки, эмитированные в белорусских рублях. По переводам с карточки Белагропромбанка на карточки других банков ограничений в валюте нет, если они не установлены другими банками.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом переводов по номеру телефона от Visa необходимо обновить мобильное приложение до версии 3.34.1 (Android) и до версии 2.31.2 (iOS).
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