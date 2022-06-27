«Приорбанк» ОАО возобновляет потребительское кредитование физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выбранный подходящий онлайн-кредит можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online.

Так, электронный кредит «Проще.net» предполагает максимальную сумму до 6000 BYN. Срок кредитования – до 5 лет, процентная ставка – 24,9% годовых (СР + 12,9 п.п.). Если заявка оформлена в рабочее время банка, то кредитные средства на карточку клиента будут зачислены в течение 30 минут.

Максимальная сумма электронного кредита «Просто покупки» для приобретения товаров у партнеров с безналичным перечислением кредитных средств на расчетный счет продавца составляет до 75 000 BYN. Срок кредитования – до 7 лет, процентная ставка – 24,9% годовых (СР + 12,9 п.п.).

Онлайн-кредиты доступны как для действующих, так и новых клиентов банка.