Банк Дабрабыт первым в Беларуси запустил платежи в валютах стран Центральной Азии и Закавказья.

Теперь предприниматели и компании могут напрямую платить зарубежным контрагентам в их национальной валюте, равно как и получать от них выручку.

Белорусским ИП и юрлицам стали доступны прямые платежи в казахстанских тенге, армянских драмах, киргизских сомах и таджикских сомони. В этих валютах теперь можно взаимодействовать с контрагентами в любом направлении – как при оплате товаров или услуг, так и при получении выручки из-за рубежа.

Такие платежи можно осуществлять двумя способами: напрямую, предварительно купив валюту в Банке Дабрабыт, или через конверсию, когда, например, платеж в российских рублях переводится в тенге.

Возможность доступна всем корпоративным клиентам. Для осуществления платежей необходимо открыть счета в Банке Дабрабыт. Для прямых платежей это должен быть счет в валюте перевода, для переводов с конверсией – в любой иностранной валюте, с которой работает компания, а для переводов с покупкой – в белорусских рублях.

Механизм такой: клиенту нужно обратиться в Банк Дабрабыт, согласовать курс покупки или конверсии валюты для платежа, после чего оформить платежное поручение и передать его на исполнение. При необходимости получения выручки в валюте другой страны нужно открыть соответствующий счет.

«Под влиянием внешних условий в странах СНГ перестраивается рынок поставок, меняются логистические цепочки. Все больше товарооборота уходит на Восток, в том числе в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан. Мы понимаем, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле между странами потребует времени, но мы уже сейчас готовы предложить решение совместно с Межгосударственным банком СНГ для успешной реализации внешнеторговых проектов. Осуществление расчетов в торговле между странами в местных валютах способствуют формированию определенной системы финансовых отношений между партнерами вне долларовой зоны. Это особенно важно для белорусских компаний, которые ведут торговлю в этих регионах», – поясняют в Банке Дабрабыт.

Стоимость перевода в тенге, сомах, драмах и сомони в Банке Дабрабыт составляет 5 долларов США.