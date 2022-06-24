|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТ ПО КАРТОЧКАМ БЕЛКАРТ (МИР)
10:54 27.06.2022
ОАО «Технобанк» внесло изменения на услуги по платежным карточкам в части операций из-за границы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для новых виртуальных карточек БЕЛКАРТ (МИР) с 24 июня 2022 года установлен лимит за зачисление денежных средств из-за границы с использованием реквизитов карточки в размере 2000 белорусских рублей в месяц.
Кроме того, с 5 июля 2022 года устанавливается плата за зачисление денежных средств, поступивших из-за границы на счет физического лица- нерезидента с оформлением карточки (за исключением перечисления заработной платы и иных платежей от юридических лиц, операций с использований реквизитов карточек) в размере 15% от суммы зачисления. Тариф взимается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату зачисления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2022
Курсы в банках
на 27.06.2022
Конвертация в банках
на 27.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте