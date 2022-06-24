ОАО «Технобанк» внесло изменения на услуги по платежным карточкам в части операций из-за границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для новых виртуальных карточек БЕЛКАРТ (МИР) с 24 июня 2022 года установлен лимит за зачисление денежных средств из-за границы с использованием реквизитов карточки в размере 2000 белорусских рублей в месяц.

Кроме того, с 5 июля 2022 года устанавливается плата за зачисление денежных средств, поступивших из-за границы на счет физического лица- нерезидента с оформлением карточки (за исключением перечисления заработной платы и иных платежей от юридических лиц, операций с использований реквизитов карточек) в размере 15% от суммы зачисления. Тариф взимается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату зачисления.