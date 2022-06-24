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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕКРАТИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ХУТКIЯ ГРОШЫ»
09:59 27.06.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 24 июня 2022 года прекратило срочные денежные переводы физических лиц в белорусских рублях по системе «Хуткiя Грошы». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
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